Zappalà (Asp): “Nuovo padiglione all’ospedale di Marsala, opera importante, nessun mistero”

Il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, interviene sui lavori di realizzazione del nuovo padiglione dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

“Si tratta – ha detto Zappalà – di un intervento imponente, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista progettuale. Occorre realizzare una struttura all’avanguardia sotto il profilo tecnologico che sarà utile per gli anni a venire a tutto il bacino geografico della Sicilia occidentale. Proprio nella giornata di ieri c’è stata una riunione con i progettisti e l’impresa aggiudicataria dell’appalto presso la struttura del Soggetto Attuatore regionale che ha dato l’impulso decisivo perché i lavori possano iniziare entro il prossimo mese di marzo, a valle del completamento del progetto esecutivo e della contrattualizzazione dell’intervento”. Nessun mistero, a detta del numero 1 dell’Azienda sanitaria provinciale, i lavori inizieranno appena sarà approvata la progettazione.

Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala

“Ringrazio l’ingegnere Tuccio D’urso e tutta la struttura del soggetto attuatore regionale per l’opera di abile regia che stanno mettendo in campo, coordinando le complesse procedure finalizzate alla realizzazione di molteplici ed importanti progetti in tutta la Sicilia. Per quanto riguarda l’Azienda di Trapani segnalo che oltre l’intervento sull’ospedale di Marsala, grazie al soggetto attuatore, sono stati già avviati i lavori per l’ampliamento ed adeguamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani“, afferma Zappalà.