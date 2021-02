Marsala: Sappusi discarica a cielo aperto. L’ennesima

L’abbandono dei rifiuti e le discariche sul territorio marsalese, è una piaga di cui si parla spesso. Nonostante l’attività quotidiana di pulizia ad opera dell’Amministrazione comunale e degli operatori di Energetikambiente, è sempre continua l’inciviltà di diversi cittadini che continuano a non differenziare e, per non incorrere in sanzioni, gettano la loro spazzatura in maniera sconsiderata, inquinando la Città.

Fino alle 11.30 di questa mattina, nel quartiere Sappusi era presente una abbastanza vasta area di deposito a cielo aperto di immondizia. Rifiuti di ogni tipo, ma soprattutto sfabbricidi e gomme di auto e mezzi.