Da domani la rubrica Wedding Mood: consigli e tendenze per le coppie che vogliono sposarsi

Wedding and event planner: una delle figure di cui si parla tanto nel settore dei matrimoni che fa riferimento proprio a chi organizza l’intero evento dalle partecipazioni alle bomboniere e dalla confettata al tableau de mariage ed è quello che ho fatto io fin ora. Ma i tempi cambiano e tutti passiamo più ore su internet soprattutto i futuri sposi che iniziano a documentarsi, a saperne di più e a voler far da sé, a tentare di organizzare il proprio matrimonio. Ho deciso pertanto di propormi come consulente, un modo completamente nuovo di pianificare matrimoni/eventi accessibile a tutti. Tramite videocall o appuntamenti privati a tariffa oraria, aiuto ad impostare i primi passi verso l’organizzazione del matrimonio o a risolvere e mediare controversie legate all’organizzazione. Un bagaglio personale ricco di consigli utili che metto a disposizione, senza tralasciare la vendita del singolo servizio (confettata, tableau de mariage, segna-posto, bomboniere e cosi via) qualora lo si richiedesse. Ho raccolto tutti i nuovi “mood”, aspetti che riguardano il settore dei matrimoni e ne ho fatto una rubrica intitolata “ Wedding mood ” influenzata dai diversi modelli di donne, sempre più consapevoli di sé. Ogni articolo con uscita settimanalmente (tutti i mercoledì) prevede il nuovo punto di vista su un determinato argomento che riguarda le nozze. La mia professionalità è frutto di un’adeguata formazione e di un’esperienza, principalmente sul campo, iniziata nel 2017. Capacità di ascolto, parole giuste al momento giusto, solarità, ordine e compostezza, sono sempre state qualità che mi hanno permesso di creare la giusta alchimia con gli sposi, così da esserne oggi un punto di riferimento, una guida. A domani!

Arianna Sanguedolce