Scontro tra scooter e furgone, muore un 46enne di Marsala

Incidente mortale a Marsala. Un uomo di 46 anni – N.T. le sue iniziali – è deceduto nel pomeriggio di oggi in seguito al violento scontro tra lo scooter dallo stesso condotto e un furgone di una ditta di autotrasporti. L’impatto è avvenuto nella periferia sud di Marsala, in zona Ventrischi, all’altezza dell’incrocio che conduce in contrada Pastorella. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri di Marsala, che hanno rilevato il sinistro e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.