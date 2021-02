E’ morto Michele Lusseri. Fu presidente dell’associazione Antiracket di Marsala

E’ deceduto Michele Lusseri, ex presidente dell’associazione Antiracket e Antiusura Città di Marsala. Noto commerciante, aveva gestito per anni un negozio di abbigliamento per bambini e più recentemente un’agenzia di scommesse. Nel 2001 aveva assunto la presidenza dell’associazione Antiracket e Antiusura costituitasi a Marsala, mantenendo l’incarico per diversi anni.

A determinare il decesso di Michele Lusseri, una grave malattia. Aveva 64 anni.

I funerali si terranno a Marsala, martedì 16 febbraio, a partire dalle 16.30, presso la Chiesa Maria Santissima Addolorata.