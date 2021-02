Marsala: conclusi i lavori all’asfalto in via Mazara e in contrada Paolini

Si sono conclusi stamani a Marsala gli interventi di ripristino del manto stradale nella via Mazara e in contrada Paolini. In mattinata, l'assessore Arturo Galfano aveva fatto un primo sopralluogo nel tratto della SS 115 compreso tra Piazza Caprera e vicolo Carnaro. Successivamente, presente anche il consigliere Ivan Gerardi, l'assessore Galfano ha seguito i lavori in contrada Paolini, in prossimità del campo di calcio.