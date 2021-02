Vie Mazara e Lipari: lavori e chiusura strade rinviati al 12 febbraio

L’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Marsala comunica che è stato rinviato a domani, venerdì 12 febbraio, l’intervento di rifacimento dell’asfalto nelle vie Mazara e Lipari. L’Impresa incaricata, infatti – come riferito all’assessore Arturo Galfano e ai tecnici comunali – ha rivisto il programma dei lavori alla luce delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi.

Di conseguenza, nella giornata di domani, la Polizia Municipale ha disposto la chiusura al transito veicolare dalle ore 9 alle ore 13 nei seguenti tratti di strada: via Mazara (tra Piazza Caprera e via Vito Parrinello) e via Lipari (la parte che congiunge via Mazara con via Mario Gandolfo; in pratica, dal semaforo al passaggio a livello).