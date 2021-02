Col Gal Elimos si riqualifica il Giardino degli Aromi di Erice

Col Gal Elimos si riqualifica il Giardino degli Aromi. Il Gal ha notificato al Comune di Erice l’atto di concessione del “Sostegno allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” Leader – Sottomisura 19.2 – Riferimento Sottomisura 7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”, finanziabile per l’importo complessivo totale di 114.277,03 euro.

I lavori, che riguarderanno il “Progetto di riqualificazione del Giardino degli Aromi” presentato dal Comune di Erice, dovranno essere ultimati entro 18 mesi, dunque entro e non oltre il 09.08.2022. «Questo è soltanto un primo step, dal momento che sono in corso altri finanziamenti per il Giardino degli Aromi – sottolineano la sindaca Daniela Toscano ed il vice sindaco Gianni Mauro -. Proprio a dicembre, infatti, il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili per la realizzazione di parchi giochi inclusivi. Il progetto presentato a suo tempo dal Comune di Erice si è classificato sedicesimo su un totale di 95 tra quelli finanziati (con un punteggio assegnato di 84), e riceverà quindi un contributo di 42.500 euro sul totale di 85.163,53 euro del costo del progetto. Siamo inoltre in attesa di un altro finanziamento che riguarda la manutenzione della parte alta del Giardino per 74.000 euro provenienti dal Dipartimento regionale alla famiglia».