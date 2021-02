Mazara: i ritratti dei sindaci della Città esposti in Galleria Sicilia

«Ho voluto dedicare una parte della Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, ai quadri che ritraggono gli ex Sindaci di Mazara del Vallo in carica fino al 1984, con lo scopo di mantenere viva la memoria dei cittadini che, con il loro impegno, hanno lasciato un segno tangibile nella politica della nostra città”. Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, in merito ai ritratti dei Sindaci della Città di Mazara del Vallo esposti nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani.

“Un tributo a figure autorevoli che hanno segnato la crescita economica e sociale di Mazara del Vallo – afferma ancora il primo cittadino -; un riconoscimento, ad ognuno di loro, per l’impegno e i sacrifici fatti per il bene della comunità. È partendo dalle radici che le nuove generazioni possono avere il compito di guidare la nostra Città nei prossimi anni. È intenzione di questa amministrazione comunale proseguire con i ritratti degli altri sindaci dal 1985 ad oggi”.