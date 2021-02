Marsala: pubblicato l’avviso di assunzione autisti autobus. Il settore Risorse Umane del Comune lilybetano rende noto che è stato pubblicato l’Avviso per la “formazione di una graduatoria di autisti”, da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato. La selezione avverrà per titoli e prova pratica, sulla scorta della stessa graduatoria che avrà validità triennale.

“A fronte della nota carenza di autisti per il trasporto pubblico locale – sottolinea il vice sindaco Paolo Ruggieri, con delega anche al Personale – ho ritenuto necessario, d’intesa con il sindaco e nelle more dell’espletamento dell’avviato concorso per l’assunzione di 8 autisti a tempo indeterminato, dare mandato al dirigente del settore di predisporre una graduatoria di tale personale qualificato nel caso ce ne fosse temporanea esigenza. Quello del trasporto pubblico è un servizio essenziale, che l’Amministrazione deve adeguatamente garantire”.

Tra i requisiti indicati nel bando – online sul sito istituzionale alla pagina http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30706 – il possesso del Diploma di Scuola Media, la patente di guida di categoria “D” e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) che abilita al trasporto di persone. La domanda di partecipazione deve pervenire al Comune entro il prossimo 1 marzo, secondo una delle modalità riportate nell’Avviso (brevi manu al protocollo generale, raccomandata postale, mail certificata). Alla formazione della graduatoria concorrono le valutazioni dei titoli (di studio e formativi), dei servizi prestati in Enti pubblici e della prova pratica (idoneità all’impiego).