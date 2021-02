Coronavirus: in Italia +11.641 positivi, in Sicilia casi ancora in calo

Sono 11.641 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano +13.442). Sale così a 2.636.738 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 270 (ieri erano +385), per un totale di 91.273 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.118.441 complessivamente: 11.380 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +15.138). E gli attuali positivi risultano essere in tutto 427.024, pari a -10 rispetto a ieri (-2.084 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 206.789, ovvero 75.618 in meno rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività è 5,6%: su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi; ieri era 4,8%.

In Sicilia sono 574 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore (ieri erano 836). Il totale delle persone attualmente positive è di 39.009. Di questi: 1.198 sono ricoverati con sintomi, 178 si trovano in terapia intensiva, mentre 37.633 sono posti in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i decessi, sono 25 che porta il numero complessivo di morti a 3.682 unità. I guariti sono 806 mentre i tamponi eseguiti sono 24.633 nelle ultime 24 ore, con un totale che arriva a 1.961.519. Dall’inizio della pandemia, sono 141.554 le persone contagiate nell’Isola.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Catania: 39.447 (153)

Palermo: 39.442 (213)

Messina: 18.600 (98)

Trapani: 10.203 (17)

Siracusa: 9.676 (55)

Ragusa: 8.020 (10)

Caltanissetta: 6.438 (14)

Agrigento: 5.525 (10)

Enna: 4.203 (4)