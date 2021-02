Coronavirus: in Italia più guariti che contagiati, in Sicilia +836 casi

Nelle ultime 24 ore sono 13.442 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia e 385 i morti, per un totale di 91.003 vittime da inizio epidemia. Dati in lieve calo rispetto a ieri quando erano stati registrati 14.218 nuovi positivi e 377 vittime.

I guariti sono 15.138 (2.107.061). Sono stati 282.407 i tamponi, 12mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività torna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4,7% (ieri era al 5,2%).

Per la giornata di oggi, il bollettino del Ministero della Salute comunica 836 nuovi casi in Sicilia, innalzando il totale a 140.980.

Il numero dei dimessi/guariti delle ultime 24 ore è pari a 1.101, mentre si registrano anche 23 morti. Il totale delle vittime, infatti, è di 3.657. Gli attualmente positivi, invece, sono 39.266 con un decremento di 288 unità.

Ecco la situazione Covid provincia per provincia (i numeri indicano il totale e l’incremento rispetto al giorno precedente):

Catania: 39.294 (244)

Palermo: 39.229 (254)

Messina: 18.502 (110)

Trapani: 10.186 (60)

Siracusa: 9.621 (64)

Ragusa: 8.010 (9)

Caltanissetta: 6.424 (60)

Agrigento: 5.515 (27)

Enna: 4.199 (8)