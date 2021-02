Vaccini in Sicilia: dal 6 febbraio ripartono le prenotazioni

Vaccini in Sicilia, si riparte. Si ricomincia, secondo il calendario previsto e diffuso a livello nazionale, dopo settimane in cui si è garantito quasi essenzialmente il richiamo.

Grazie alla consegna delle forniture di vaccino da parte delle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, rispettivamente 35.100 e 5.400 per un totale di 40.500 dosi, da domani, 6 febbraio, dalle 9, sarà possibile prenotarsi cliccando QUI per effettuare la vaccinazione anti-Covid presso il presidio Asp di Villa delle Ginestre.

Potranno accedere alla prenotazione i soggetti aventi diritto in via prioritaria quali gli operatori sanitari, medici e infermieri, e i sociosanitari oltre agli anziani delle Rsa.

In Sicilia sono state effettuate 182.327 vaccinazioni, 95.193 a donne e 87.134 a uomini. Ma dal 9 febbraio si ricomincerà a pieno ritmo con circa 300 dosi distribuite lungo tutta la giornata dalle 8 alle 20.

Secondo il piano al Policlinico di Palermo si vaccineranno i farmacisti, gli informatori medico scientifici, gli specializzandi e gli studenti della scuola di medicina. All’ospedale Villa Sofia-Cervello si vaccinerà il personale delle strutture sanitarie accreditate, compresi i collaboratori regolarmente assunti presso le strutture. All’ospedale Civico si vaccineranno gli odontoiatri, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e i loro collaboratori regolarmente assunti.

La svolta si avrà quando si riuscirà a mettere in piedi un sistema informatizzato per la gestione delle prenotazioni. La Fiera del Mediterraneo di Palermo sarà molto probabilmente adibita ad hub per le vaccinazioni: il padiglione 16 è già stato attrezzato con scrivanie e computer, e lo stesso si farà con il padiglione 20: l’idea è di rendere operative da tre a quattrocento postazioni per vaccinare contemporaneamente.

L’isola è in linea con le altre regioni italiane che proprio in questi giorni, alcune, hanno avviato le prenotazioni. Ma ci sono regioni che dovranno attendere fino a marzo.