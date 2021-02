Per la Giornata di Raccolta del Farmaco iniziativa del Lions Marsala. Nel contesto di grave crisi economica, aggravata dalla pandemia da Covid-19 che ha causato l’impoverimento di tante persone e la riduzione del potere d’acquisto, il Lions Club di Marsala, presieduto da Antonino Arangio, da sempre attento ai bisogni dei meno fortunati, promuove per il terzo anno la “Giornata Di Raccolta Del Farmaco” del Banco Farmaceutico ed invita i cittadini a donare almeno un farmaco per chi ha bisogno. Per il Distretto 108 YB Sicilia è stata delegata Sonia Bonfanti.

La raccolta durerà una settimana, dal 9 al 15 febbraio 2021 e aderiscono le seguenti 4 farmacie:

AGATE S.R.L. C/da Spagnola – S.P.21 – Marsala

BONFANTI Via Trapani, 150 – Marsala

GIAMMARINARO Via Garibaldi, 46 – Marsala

AMATO S.A.S. Via Pio La Torre, 67 – Petrosino

Per contribuire all’iniziativa è necessario recarsi in una delle farmacie elencate e acquistare i farmaci previsti dall’accordo con il Banco Farmaceutico.

Così scrivono dal Banco Farmaceutico: “È necessario farla perché ce n’è bisogno (almeno 434.000 persone non si possono curare per ragioni economiche). E perché, ora come rare volte nella storia contemporanea, affinché la speranza abbia la meglio, servono esempi e gesti di gratuità. Per questo, invitiamo chi può a fare la propria parte. Chiediamo ai farmacisti di aderire con la propria farmacia. E a tutti gli altri, di dare la propria disponibilità per svolgere un turno di almeno un paio d’ore (preferibilmente sabato 13) come volontari. Se l’evoluzione dell’emergenza e le norme in vigore a febbraio lo consentiranno, il turno si svolgerà fuori dalla farmacia. Altrimenti, secondo le forme e le modalità che le circostanze permetteranno (ad esempio, fornendo un supporto logistico ai farmacisti attraverso un’attività di call center). L’importante è che ci diate la disponibilità fin da subito. Ci servirà tutto il vostro aiuto per organizzare la Giornata e, comunque vada, perché sia fatta bene”.