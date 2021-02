“Il Natale che vorrei”: nonni Maria e Vito premiati al concorso organizzato dalla Farmacia Giacalone di Marsala

Si è tenuta nei giorni scorsi a Marsala la premiazione dei vincitori del concorso “Il Natale che vorrei” promosso dalla Farmacia Giacalone Iolanda, in contrada Ciavolotto. Ai vincitori è stato regalato un cesto di prodotti benessere e bellezza di un valore superiore a 100 €.

Il concorso ha visto la partecipazione a titolo gratuito di donne e uomini di ogni età, oltre ai bambini della scuola elementare di Digerbato. L’iniziativa ha riscosso un successo superiore alle attese, contribuendo ad alleviare, almeno in parte, il senso di isolamento e separazione vissuto da tanti durante le ultime festività natalizie.

Una giuria esterna ha attentamente esaminato i numerosi testi che sono stati consegnati in farmacia all’interno di un’urna predisposta per la raccolta, e ha decretato i vincitori del primo premio: sono Maria e Vito, una simpatica coppia di nonni che ha voluto regalare i propri desideri per quest’ultimo “particolare” Natale.

Tutti i partecipanti al concorso hanno espresso auspici di speranza, di pace, di gioia, di voglia di ritornare alla quotidianità e di gioire delle piccole cose, come gli abbracci e la vicinanza dei propri cari.

I desideri di Maria e Vito hanno emozionato la giuria: un messaggio semplice e sincero, in cui i due nonni hanno chiesto salute pace e amore per il mondo intero, la benedizione per i propri figli e nipoti, da cui quest’anno sono dovuti rimanere lontani per le restrizioni legate al Covid. E dopo aver espresso tanti auspici per tutti, hanno comprensibilmente chiesto qualcosa anche per loro: “tanti anni ancora da vivere tutti insieme in serenità”.

Maria e Vito sono stati premiati dalle dottoresse Iolanda e Antonella con la consegna del cesto regalo. Tutti i concorrenti hanno comunque ricevuto un presente per la loro partecipazione.

“Noi della farmacia – spiegano gli organizzatori, Iolanda Giacalone e Giuseppe Laudicina – siamo certi che per stare bene bisogna curare non solo il corpo, ma anche l’anima, crediamo nella forza terapeutica delle parole soprattutto in questo duro periodo in cui abbiamo bisogno di pensieri positivi. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di organizzare il concorso letterario “Il Natale che vorrei” in farmacia. La nostra intenzione è quella di proporre ulteriori eventi sociali che possano avvicinare la persone attraverso la condivisione delle emozioni soprattutto in un periodo storico in cui siamo tenuti al distanziamento sociale. Ringraziamo tutti per aver accolto con entusiasmo il nostro evento in farmacia”.