Coronavirus, in Italia 9.660 nuovi positivi e 499 decessi. La Sicilia è la regione con più casi nelle ultime 24 ore

Poco meno di dieci mila nuovi contagi in Italia, con altri 499 decessi. Questi i numeri del bollettino quotidiano del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus, che però continua a far segnare un alto numero di guarigioni (+18.976), che fanno scendere il numero complessivo degli attuali positivi a 437.765.

Scorrendo i dati delle venti regioni italiane, nessuna supera quota mille sul fronte dei nuovi positivi. La Sicilia, però, è quella che fa registrare più contagi nelle ultime 24 ore (+984), davanti a Campania (+919) e Lombardia (+912).

Nell’isola, si registrano anche 37 decessi e 1536 guarigioni, che portano gli attuali positivi a quota 41.613. I ricoverati sono attualmente 1529, suddivisi tra terapia intensiva (202) e reparti Covid (1327), mentre 40.084 sono i pazienti in isolamento domiciliare obbligato.

Nel trapanese si sono registrati 145 nuovi casi, in provincia di Palermo 391, nel messine 126, in provincia di Catania 165, nel siracusano 52, nell’agrigentino 55 e nel nisseno 34. Numeri più contenuti in provincia di Ragusa (7) ed Enna (9).