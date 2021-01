Covid. Aria di rinvii per le processioni in Provincia, nell’Agenda diocesana di Mazara solo la Festa di San Biagio

Sarà un altro anno senza i tradizionali festeggiamenti pasquali tipici del nostro territorio. Per il secondo anno consecutivo, la processione dei Misteri di Trapani non attraverserà le strade del centro Città per via dell’emergenza Coronavirus che, anche se ancora non si conosce il futuro della pandemia, comunque attanaglierà ancora il nostro Paese e la nostra isola.

Non è ancora ufficiale ma i Consoli dei gruppi sacri dei Misteri di Trapani lo fanno intendere con alcuni commenti pubblici.

Nell’Agenda della Diocesi di Mazara invece, da questo mese a giugno, si conta la Festa di San Biagio a Salemi la prima settimana di febbraio e poi fino a fine giugno non saranno previsti altri eventi. Quindi molto probabilmente salteranno ancora una volta le vie crucis del territorio diocesano, nonchè la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo e la Processione del Venerdì Santo di Marsala.

Quindi, a meno di sconvolgimenti repentini, di un cambiamento radicale, o di particolare idee da parte degli organizzatori, nessuno sfilerà per le vie cittadine nella Settimana Santa pasquale.