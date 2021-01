Marsala, arredata con giochi per bambini la piazza Caprera

Terminato da pochi minuti, oggi venerdì 28 gennaio, l’incontro che ha sancito la consegna del materiale ludico in piazza Caprera.

L’iniziativa, sostenuta dalle nostre testate, era “partita” oltre un anno fa e vedeva come protagonista Pietro Gianquinto storico esercente della piazza che in una nota pubblicata dal nostro giornale denunciava lo stato di abbandono in cui versava la piazza da anni. “Sembra una giungla, gli alberi non vengono potati mai e l’illuminazione pubblica manca quasi in modo totale- affermava al termine del 2019 il commerciante che contestualmente lanciava una provocazione -. Se l’amministrazione provvederà alla bonifica dell’area io mi impegno a mie spese ad arredarla con giochi per bambini ad uso degli abitanti della zona oltre che dei numerosi alunni della limitrofa scuola elementare”. La proposta fu accolta e nel giro di alcuni mesi, prima dello stop-pandemia, la piazza era stata restituita ad una certa dignità.

“Ringrazio l’amministrazione precedente e quella attuale – ha detto Gianquinto accogliendo il sindaco Massimo Grillo -. Agli attuali amministratori chiedo di continuare, come stanno facendo in questi mesi, a curare il decoro della piazza. Io mi impegno ulteriormente a piantumare negli spazi ancora liberi di alberi di limone”.

Il sindaco Massimo Grillo era accompagnato dall’assessore Arturo Galfano. Presente anche il presidente del Consiglio Enzo Sturiano.

“Ringrazio Pietro Gianquinto- ha detto il primo cittadino-, sposo in pieno la sua iniziativa che spero si estenda anche ad imprenditori ed esercenti di altre zone della città. Posso anticipare che abbiamo trasferito al consiglio comunale il regolamento ad hoc su temi di questo genere, sono convito che il presidente Sturiano lo collocherà subito all’ordine del giorno del Massimo Consesso Civico”.