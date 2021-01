Proposta di legge contro la propaganda fascista, si potrà firmare anche a Marsala. Cento Passi esprime soddisfazione

Anche a Marsala sarà possibile sottoscrivere la petizione per la legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Sull’albo pretorio comunale, infatti, è stato pubblicato un avviso a firma del segretario generale Andrea Giacalone, che rende note anche le giornate e gli orari in cui i cittadini interessati potranno firmare la suddetta proposta (martedì e giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17). I moduli da sottoscrivere si trovano presso l’ufficio di segreteria generale, presso la sede comunale di via Garibaldi.

Soddisfazione, a riguardo, viene espressa dal coordinatore cittadino di Cento Passi per la Sicilia, Fabio Genna: “Alla luce dei reiterati episodi di violenza registrati anche sul nostro territorio, spesso di stampo razzista ed improntati ai principi di derivazione fascista e nazista, oggi più che mai è importante proteggere i principi democratici della nostra Costituzione utilizzando gli strumenti che la stessa mette a disposizione del popolo. Un sentito ringraziamento alle Associazioni Libera, Archè e Amici del Terzo Mondo per aver promosso detta petizione nel nostro territorio ed aver sollecitato l’amministrazione comunale a rendere operativa la raccolta delle firme. Si invita tutta la cittadinanza a recarsi presso gli uffici comunali per sostenere con forza tale iniziativa di grande valore sociale e culturale”.

In questi giorni, l’iniziativa era stata caldeggiata anche da Anpi Marsala, Arci Scirocco e il circolo “Enrico Berlinguer” di Rifondazione Comunista.