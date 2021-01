Coronavirus nel trapanese, più contagi e pochi guariti. In calo i ricoveri

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus nel trapanese, aggiornati ad oggi, 28 gennaio 2021.

Questi i positivi nei 24 Comuni della Provincia, al netto di guariti e deceduti: Alcamo 261, Buseto Palizzolo 15, Calatafimi 17, Campobello di Mazara 70, Castellammare del Golfo 109, Castelvetrano 303, Custonaci 20, Erice 246, Favignana 29, Gibellina 77, Marsala 661, Mazara del Vallo 476, Paceco 74, Pantelleria 7, Partanna 19, Petrosino 55, Poggioreale 0, Salaparuta 3, Salemi 16, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 10, Trapani 654, Valderice 56, Vita 8.

Nuovo aumento in tutti i comuni del trapanese. Il totale degli attuali positivi è di 3.192 (ieri 3.108), 84 contagi in più in 24 ore. I deceduti sono 177 (+3), i guariti complessivamente sono 6.364 (ieri 6.329) solo 35 in più rispetto a ieri.

I ricoverati in Terapia Intensiva scendono a 9 (-2), i ricoverati negli altri reparti Covid del territorio sono 106 (-6).

I tamponi effettuati (dato parziale) sono 629; 146 invece i test per la ricerca dell’antigene.