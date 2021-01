Coronavirus: in Italia più guariti che contagiati. Sicilia sempre sotto i mille positivi ma 37 i deceduti

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 28 gennaio 2021, registra 14.372 nuovi casi (15.204 ieri) e 492 morti (87.381 complessivi), ieri erano 467. I guariti invece sono 17.220 e il totale da inizio pandemia è di 1.953.509.



Gli attuali positivi in totale al momento sono 474.617, 2.515.507 da inizio pandemia ovvero dal febbraio 2020. Sono 275.179 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 293.770. Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era del 5,17%).

in Sicilia invece, oggi si sono registrati 994 nuovi positivi, 37 morti, 1.811 guariti su 22.761 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 4,36% dei soggetti sottoposti a test.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 133.597 persone su 969.503 soggetti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 13,7%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,2 persone per ogni positivo.

IL GRAFICO CON L’ANDAMENTO DEI NUOVI CASI DI CONTAGIO GIORNALIERO IN SICILIA