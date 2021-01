Rosanna Genna: “Il sindaco richieda il potenziamento del servizio Usca”

La Consigliera Comunale Rosanna Genna e il Movimento politico LEALTA’ ITALIANA intendono far presente che sul territorio marsalese c’è la necessità di potenziare il servizio USCA, in quanto tanti cittadini risultati positivi al COVID 19 hanno difficoltà a contattare il servizio.

“I cittadini stessi -afferma la consigliera di maggioranza assieme ai dirigenti del suo movimento – ci comunicano dei tempi lunghi nel ricevere gli addetti per sottoporsi al tampone molecolare e dei tempi ancora più lunghi per conoscere i risultati dei tamponi fatti, e che ai recapiti telefonici forniti spesso non risulta mai esserci risposta.

Un vero e proprio disagio per chi ha contratto il virus e soprattutto per chi si è negativizzato dal virus ma deve stare a casa perché non sa il risultato o perché non arriva la comunicazione di liberatoria dove si accerta la guarigione. Per un dipendente non è un problema un giorno o una settimana in più a casa ma per un libero professionista o un lavoratore autonomo SI”.

La consigliera invita il sindaco, il presidente del consiglio e l’amministrazione comunale ad intervenire chiedendo il potenziamento del servizio USCA per limitare tali disagi.