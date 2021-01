Rivista indiana dedica un inserto culturale alla poesia di Antonino Contiliano

L’inserto del numero di febbraio della rivista “Litterateur Redefining world” – mensile indiano online in lingua inglese, edito dallo scrittore Shajil Anthru (Trivandrum Kerala- India), sarà interamente dedicato al poeta e saggista marsalese Antonino Contiliano, con la pubblicazione di quattro poesie, tradotte dalla studiosa e docente italo-americana Pina Piccolo, già promotrice del movimento poetico “100mila poeti per il cambiamento/Bologna”, e che nel 2016 era stata ospite della Biblioteca di Marsala per presentare l’antologia poetica “Sotto il cielo di Lampedusa II – Nessun Uomo è un’isola”.

I testi di Contiliano – due editi (Una parola insepolta e Stranezza) e due inediti (Ridi pagliaccio e Istante) – saranno accompagnati da una bio-bibliografia che dà conto della sua più che trentennale attività letteraria, mentre la copertina riprodurrà il dipinto Il cigno nero, facente parte di un ciclo di opere realizzate durante la quarantena dell’anno scorso dall’artista siciliano Giacomo Cuttone, a cui la rivista aveva già dedicato nell’ottobre 2020 un intero numero.

Il link a cui si può accedere alla rivista: https://www.litterateurrw.com