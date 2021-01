Nel bollettino di oggi, sabato 23 gennaio, sono 13.331 i nuovi casi da Covid 19 (su 286.331 tamponi effettuati): tasso di positività al 4,6%; 488 i decessi.

Ieri i nuovi casi erano stati 13.633 con un tasso di positività del 5,1% e i decessi 472.

Sono 1.158 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 23.465 tamponi effettuati. Sono invece 33 i morti e 787 le persone dimesse o guarite. Gli attuali positivi nell’isola sono 47.627 – 338 in più rispetto a ieri – e di questi 1.444 sono ricoverati in regime ordinario, 223 in Terapia intensiva e 45.960 sono in isolamento domiciliare.