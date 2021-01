Coronavirus: in Italia rt sotto l’1%, i guariti doppiano i positivi ma in Sicilia + 1.355 casi

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 22 gennaio 2021, mostra 13.633 nuovi casi per un totale, dall’inizio della pandemia di 2.441.854 positivi. Sono 472 i decessi (in totale 84.674), i guariti nelle ultime 24 ore sono 27.676 (il totale è di 1.855.127). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.418 (-43) al momento, i ricoverati in totale sono 24.463 (-467).

In una giornata sono stati effettuati 267.567.



Numeri in calo in generale, con un rt al di sotto l’1% – 0,97% – e un decremento di 14.515 casi. Gli attuali positivi al momento sono complessivamente 502.053.

Oggi in Sicilia invece, sono 1.355 i nuovi positivi e il totale da inizio epidemia sale così a 127.719. Attualmente positive sono 47.289 persone. Sono 32 i nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.161. I guariti ammontano invece a 77.269, +932 in più rispetto a quanto registrato ieri.