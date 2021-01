Misure anti-Covid a Trapani, per le produzioni alimentari artigianali non vige la chiusura domenicale

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha disposto una serie di modifiche ed integrazioni all’ordinanza n° 8 del 18 gennaio riguardante l’adozione di misure precauzionali anti-Covid.

Tra le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 10, sottoscritta oggi, si segnala in particolare che la chiusura nelle giornate di domenica riguarda tutte le attività commerciali di vendita di prodotti alimentari e non alimentari anche se esercitate in medie e grandi strutture di vendita nonché le attività di vendita di prodotti per l’igiene e assimilati.

Tale chiusura non si applica per le attività di produzione artigianale di prodotti alimentari. Confermato il divieto di stazionamento a 100 metri dall’ingresso delle attività che somministrano bevande o cibi da asporto.

Restano chiuse, come da precedente ordinanza, le Ville Comunali, il Campo Coni, il mercatino settimanale di piazzale Ilio. Chiusi anche i CCR mobili e quello fisso del Lungomare Dante Alighieri, nonché il cimitero comunale (al di là di alcune deroghe). Aperti con limitazioni il mercato del pesce e quello del contadino.

L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 gennaio.