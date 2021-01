Marsala: colpisce una sbarra che si conficca nell’auto, operato il consigliere Fernandez

Migliorano le condizioni di salute del Consigliere comunale marsalese Massimo Fernandez, eletto tra le fila del partito VIA, che martedì, nel primo pomeriggio, è rimasto ferito a seguito di un grave e singolare incidente.

Mentre percorreva con la sua vettura la via Favara per immettersi in un Supermercato, Fernandez si è accorto che questo era chiuso. Mentre era impegnato nella manovra di uscita dallo spiazzale, l’esponente di Sala delle Lapidi ha preso in pieno la sbarra di entrata che si è conficcata dal vano motore fino all’interno dell’abitacolo.

Soccorso dal 118, Fernandez è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Marsala e poi in quello di Trapani, in quanto presentava delle ferite alle costole, provocate dalla sbarra.

Oggi ha subìto un intervento chirurgico durato diverse ore e, secondo quanto si è appreso oggi durante la seduta del Consiglio comunale, Fernandez è in fase di miglioramento. E’ il Presidente dell’Assise Civica, Enzo Sturiano, che lo ha annunciato, augurando al consigliere pronta guarigione. Gli auguri anche da parte del vice sindaco Paolo Ruggieri a nome dell’Amministrazione comunale.