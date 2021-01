Il sindaco in visita all’Istituto per Geometri di Petrosino senza studenti: “Studi utili alla loro preparazione”

Il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone e l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Cappello, si sono recati in visita all’Istituto Tecnico per Geometri. Ad accoglierli è stata la dirigente scolastica Grazia Maria Lisma, assieme a una piccola rappresentanza di studenti e docenti.

“Ho voluto visitare l’Istituto per Geometri di Petrosino – afferma il primo cittadino -. E’ stato molto triste vedere questa scuola bellissima ma per ora completamente vuota e deserta. È stata l’occasione per incontrare la preside Lisma, gli insegnanti e una piccola rappresentanza di alunni a cui ho espresso tutta la mia vicinanza e solidarietà. La cosa più importante, soprattutto, avere conferma di quanto utile siano i loro studi e la loro preparazione per loro stessi e per il nostro territorio. Gli studenti Antonino, Giusy e Michele mi hanno fatto da guida e mostrato vari progetti interessanti sui quali lavorano. E poi 2 storie di altrettanti ex alunni dell’Istituto: Giuseppe Sammartano, che dopo il diploma si è laureato e adesso è un ingegnere civile che si occupa di energie alternative; Antonino Moceri, che appena due anni dopo il diploma già insegna a 20 anni come docente tecnico-pratico. Perciò voglio lanciare un appello ai giovani che in questo periodo si trovano a dover scegliere il loro percorso di studi e di valutare attentamente la possibilità di iscriversi in questo Istituto. Nell’Italia e nella Petrosino che vogliamo far ripartire c’è tanto lavoro da fare e c’è bisogno di voi ragazzi!”.