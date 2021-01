In Provincia di Trapani al via screening per scuole elementari e medie. Ecco dove farli

Lo aveva annunciato il sindaco di Marsala Massimo Grillo pochi minuti fa e adesso è arrivata l’ufficialità dall’Asp con un avviso sul sito dell’Ente sanitario.

Su indicazione dell’Assessorato della Salute – DASOE, l‘Asp di Trapani effettuerà uno screening per ricerca Sars – Cov2, a mezzo tampone antigenico rapido, in favore degli alunni delle scuole elementari e medie di tutta la Provincia di Trapani.

Tale attività si svolgerà in modalità drive in nei giorni 16 e 17 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (chiusura prenotazioni on-line ore 16.00), con n. 1 check –point individuato in ciascun Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presso le seguenti località:

Distretto Sanitario di Trapani

Trapani: Piazzale Ilio

Erice: Piazza Pertini

Valderice: Via San Barnaba (solo domenica 17 gennaio)

Paceco: Via Senatore Grammatico (solo sabato 16 gennaio)

Custonaci: Parco Cerriolo (solo domenica 17 gennaio e per i Comuni di Custonaci, San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo)

Distretto Sanitario di Marsala

Marsala: Autoparco Comunale di contrada Ponte Fiumarella

Distretto Sanitario di Mazara del Vallo

Mazara del Vallo: Porto Nuovo

Salemi: Via San Matteo – Sede Protezione Civile Comunale

Distretto Sanitario di Castelvetrano

Castelvetrano: Via Autonomia Siciliana – Area Industriale

Partanna: Piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato)

Campobello di Mazara: Piazza Eremita (Istituto Collodi)

Distretto Sanitario di Alcamo

Alcamo: Contrada Sasi

Castellammare del Golfo: Piazzale antistante cimitero (solo domenica 17 gennaio).

Così come attuato nel corso delle precedenti settimane, l’iniziativa è rivolta agli alunni, al personale docente e non docente ed ai relativi componenti del nucleo familiare.

Per avere informazioni su come prenotarsi online chiamare il Dipartimento di Prevenzione tel. 0923543024 – 0923543046 – 0923543021 – 0923543016 – 0923543025 – 0923543049

E-Mail: dipartimento.prevenzione@asptrapani.it

epidemiologiatrapani@gmail.com

I responsabili dei drive in dovranno istituire percorsi preferenziali per gli alunni e i docenti afferenti alle predette categorie e dovranno, altresì, coordinarsi con i Sindaci dei Comuni al fine di individuare le sedi di effettuazione del tampone all’interno delle strutture scolastiche o zone limitrofe, anche per un accesso veicolare agevole. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi separatamente a questo Dipartimento all’indirizzo di posta elettronica covid19.dasoe@regione.sicilia.it per una precisa valutazione epidemiologica. Al fine della migliore riuscita dell’iniziativa in parola, l’USR, l’ANCI e il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione provvederanno a dare ampia diffusione alla suddetta campagna di screening.