Konsumer Sicilia: “Bene Marsala sul rinnovo Piano anticorruzione e trasparenza”

La Konsumer Sicilia plaude all’iniziativa del Comune di Marsala che, con un recente avviso a firma del segretario generale reggente Andrea Giacalone, ha reso noto che procederà all’aggiornamento del “Piano prevenzione corruzione” e del “Piano trasparenza” per il triennio 2021-2023.

“Apprezziamo, in particolare, il coinvolgimento che l’Amministrazione lilybetana ha esteso a cittadini, Associazioni, Organizzazioni sindacali ed altri Organismi portatori di interessi collettivi, i quali potranno presentare proposte e suggerimenti di cui la stessa P.A. terrà conto in sede di aggiornamento dei suddetti Piani – afferma il Presidente Konsumer, Giancarlo Pocorobba -. È questo il modello di gestione cui abbiamo sempre aspirato, che sensibilizzi sempre più i cittadini e le forze sociali intermedie, ancorché in forma consultiva, nelle scelte di governo. Precisando come noi per primi ci faremo portavoce di proposte strumentali allo scopo, auspichiamo che anche altri comuni seguano tale esempio, tenuto conto del fatto che la promozione di politiche inclusive, oltre a costituire elemento basilare e significativo per costruire ed accrescere la fiducia, offre alle organizzazioni pubbliche la concreta opportunità di migliorare la qualità ed il livello dei servizi offerti”.