Scorie nucleari nel trapanese, Liberi: “Bene la Giunta, sì al tavolo promosso da Tranchida”

Il fronte contrario all’individuazione nel trapanese di depositi riservati alle scorie nucleari si arricchisce di un’ulteriore presa di posizione. A Marsala, il Movimento Politico Liberi si dichiara totalmente contrario all’ipotesi: “Come se non bastasse l’attuale situazione dovuta alla pandemia da Covid-19 e alla preoccupante curva dei contagi raggiunta in provincia di Trapani, a minacciare la serenità e la salute dei nostri concittadini marsalesi e dei cittadini dei Comuni viciniori, si aggiunge la potenziale costruzione, nel territorio provinciale, di un deposito nazionale nucleare. E’ appunto di pochi giorni fa la notizia che il Governo, in assenza di alcuna concertazione con le Amministrazioni Locali, ha individuato in Sicilia quattro aree potenzialmente idonee allo stoccaggio di rifiuti nucleari, una delle quali proprio sul territorio della provincia di Trapani. Scelta questa che, se portata concretamente avanti dal Governo, andrebbe a minacciare non soltanto la salute pubblica, ma anche molti altri settori sui quali il nostro territorio dovrebbe invece puntare e investire per promuovere il proprio sviluppo: turismo, tutela dell’ambiente, ecosostenibilità, agricoltura biologica”.

Il Movimento Politico Liberi esprime soddisfazione per la posizione tempestivamente assunta dall’Amministrazione Comunale ed evidenzia come sul tema si stia costituendo in queste ore un tavolo tecnico-politico, promosso dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida per la difesa del territorio della provincia. Ribadendo “disappunto e sgomento per la decisione del Governo di indicare quattro zone della Sicilia come potenziali siti per il collocamento di scorie nucleari”, il movimento Liberi invita l’Amministrazione Comunale a partecipare al suddetto tavolo di lavoro allo scopo di “ribadire una rigida presa di posizione contro la presenza di tali depositi nazionali nucleari nel territorio della provincia di Trapani”.