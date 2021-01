Tranchida accusato di diffamazione, il Tribunale di Trapani decide sul rinvio a giudizio

Il gup di Trapani è chiamato a decidere, lunedì 11 gennaio, sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Franco Belvisi nei confronti del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Il primo cittadino è accusato di aver offeso la reputazione dell’imprenditore Riccardo Agliano e nell’ambito dello vicenda riguardante il parcheggio realizzato a San Giuliano.

Tranchida nel corso di una conferenza, alla presenza del sindaco di Erice Daniela Toscano definì Agliano “imprenditore fallito”. A chiedere il rinvio a giudizio del primo cittadino trapanese, il pm Franco Belvisi. L’udienza preliminare, inizialmente fissata a dicembre, è stata rinviata a causa dell’assenza del giudice.

La vicenda del parcheggio di San Giuliano, come si ricorderà, aveva tenuto banco la scorsa estate ad Erice, con un provvedimento restrittivo nei confronti della sindaca Daniela Toscano che causò anche un provvedimento prefettizio di sospensione dalla carica di capo dell’amministrazione comunale per la prima cittadina ericina. In seguito alla decisione del Tribunale del Riesame, che appurò l’insussistenza dell’ipotesi di reato di abuso d’ufficio formulata nei confronti della Toscano, l’efficacia del provvedimento sospensivo è poi venuta meno e la sindaca è tornata legittimamente in carica lo scorso settembre.