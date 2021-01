Luglio Musicale Trapanese, la Uilcom-Uil esprime preoccupazione per i lavoratori

Giornate di incertezza per l’Ente Luglio Musicale Trapanese, alle prese con la scadenza dell’incarico del direttore artistico Giuseppe De Santis e, adesso, delle dimissioni del consigliere delegato Silvio Ceccaroni. Sulla vicenda interviene anche la Uilcom – Uil, con una nota a firma di Francesco Silvano. “Non condividiamo il metodo utilizzato per ufficializzare la propria volontà. Si ritiene che sarebbe stato oltremodo rispettoso per le rappresentanze dei lavoratori dell’Ente apprendere, di persona, del suo congedo. E’ rilevante, da parte nostra, sottolineare che visto che è scaduto l’incarico di direttore artistico per Giovanni De Santis non era opportuno, in questo istante, lasciare l’incarico…. Occorreva a nostro parere preoccuparsi, certamente, che ad oggi manca la presentazione e l’istruttoria della pratica che vedrebbe finanziare l’Ente per la stagione prossima.- Tutto questo potrebbe, speriamo mai, malauguratamente inficiare con delle ricadute sulla tenuta occupazionale che non vogliamo mai immaginare”.

La Uilcom – Uil esprime dunque preoccupazione per la serenità dei lavoratori dell’Ente, in un momento già difficile per i lavori dello spettacolo. “Abbiamo il dovere, assieme all’Amministrazione comunale, di favorire certezze ai lavoratori.- Prendiamo atto delle dichiarazioni rese pubbliche, da parte del sindaco di Trapani, circa la preoccupazione di assicurare stabilità e futuro all’Ente e quindi ai Suoi lavoratori…. Trapani, i Suoi cittadini, i lavoratori meritano questo Teatro di tradizione che rappresenta un patrimonio che non va disperso ma, diversamente, valorizzato e potenziato”.

Rivolgendosi al sindaco Tranchida la Uilcom – Uil Silvano chiede di tenere alta l’attenzione verso l’Ente Luglio Musicale Trapanese e, di conseguenza, verso i suoi dipendenti accelerando ogni impegno “affinchè si possa dare in tempi brevi e nel rispetto delle competenze di riferimento tutti quegli incarichi previsti per una proficua attività e con una autorevole rappresentanza – Sovrintendenza e Direzione artistica – e, ancora, la convocazione delle organizzazioni sindacali per capire meglio e conoscere i propositi che intende mettere in atto ed in favore dell’Ente”.