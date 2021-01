Isole Egadi: rinnovata con l’Asp la Convenzione per l’uso dell’idroambulanza

Visita ufficiale, questa mattina, del Commissario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, accompagnato dal direttore sanitario Gioacchino Oddo e dal direttore amministrativo Sergio Consagra, al Comune di Favignana – Isole Egadi per il rinnovo, per i prossimi tre anni, della convenzione per la gestione e l’utilizzo dell’idroambulanza, mezzo che nel corso del 2020 ha permesso di prestare soccorso a 65 persone.

L’Amministrazione comunale riconcede in comodato d’uso il natante “Santa Lucia” all’Asp di Trapani che metterà, invece, a disposizione il personale sanitario per l’assistenza a bordo, un medico e un infermiere, e l’equipaggio per la condotta del gommone disponibile tutto l’anno, 24 ore su 24.

“Siamo impegnati nel cercare di rafforzare i servizi sanitari su queste isole – ha dichiarato il Commissario straordinario Zappalà –. L’idroambulanza si è rivelata un mezzo strategico e importante. La tempestività di intervento, nella maggior parte dei casi, ha permesso di salvare vite umane. Consideriamo il servizio di idroambulanza, insieme a quello dell’elisoccorso, irrinunciabili per la sicurezza e la salute delle Egadi”.

L’occasione è stata anche utile per effettuare un sopralluogo nei locali di via Simone Corleo dove, a breve, saranno avviati i lavori per la realizzazione del nuovo poliambulatorio; sorgerà nella sede dell’ex ufficio di collocamento grazie ad un progetto d’intervento predisposto dall’Azienda sanitaria con un investimento stimato di oltre 70mila euro.

“Come sindaco considero la presenza a Favignana dei vertici dell’Asp di Trapani come conferma di quanto la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale – afferma il primo cittadino Forgione -. Il nostro primario obiettivo resta quello di rafforzare i presidi sanitari di Favignana, Levanzo e Marettimo a tutela della salute degli abitanti per tutto l’anno e non soltanto durante la stagione estiva. Per Marettimo, in particolare, ci adopereremo per avere la presenza fissa di un infermiere assieme al medico di guardia. Abbiamo approfittato della visita del Commissario straordinario Zappalà per ribadire la nostra richiesta di uno screening immediato ai cittadini dell’arcipelago, alla luce della crescita dei contagi registrata in questi ultimi giorni. La nostra istanza è stata accolta favorevolmente e, a breve, ci saranno comunicate le date per sottoporsi ai tamponi rapidi”.