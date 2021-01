Custonaci: fermato un 21enne con a bordo 11 grammi di marijuana

I Carabinieri della Stazione di Custonaci, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, O. S. E., 21 anni, residente a Custonaci, con precedenti di polizia.

Nello specifico, il giovane è stato fermato dai militari dell’Arma, che stavano eseguendo un posto di blocco nell’ambito di un mirato servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Fermato il veicolo ed identificato il soggetto a bordo, i Carabinieri hanno notato un modo di fare eccessivamente nervoso da parte del 22enne e, insospettiti, hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi.

L’intuizione dei militari, avvezzi a riconoscere determinati atteggiamenti, si è rivelata esatta, infatti, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti circa 11 grammi di marijuana già suddivisi in dosi ed occultati in uno zaino. Il tutto è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Per tali motivi, l’uomo è stato fermato e condotto presso gli Uffici del Comando Compagnia, dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il Giudice competente, nel corso dell’udienza tenutasi nella giornata di lunedì 4 gennaio, condividendo pienamente l’operato dei militari dell’Arma, ha convalidato l’arresto