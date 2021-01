Coronavirus nel trapanese: quasi duemila positivi, Marsala città con più contagi

Sale ancora il numero dei positivi in provincia di Trapani. Purtroppo, si conferma il trend precedente alla festività dell’Epifania, che ha visto i contagi nel trapanese risalire fino a ridosso di quota duemila. Segno che le misure di contenimento del contagio si sono rivelate non sufficienti o che – come appare evidente – non sono state rispettate da una parte della popolazione.

Attualmente, i contagiati – al netto di guarigioni e decessi – sono 1906, così suddivisi per Comune: Alcamo 197, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 6, Campobello di Mazara 28, Castellammare del Golfo 39, Castelvetrano 71, Custonaci 7, Erice 109, Favignana 22, Gibellina 27, Marsala 466, Mazara del Vallo 400, Paceco 37, Pantelleria 6, Partanna 25, Petrosino 19, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 2, San Vito Lo Capo 7, Santa Ninfa 1, Trapani 320, Vita 0, Valderice 95.

Sale anche il numero dei deceduti, 147 (+4 rispetto a martedì), e dei ricoverati 145 (+5), suddivisi tra terapia intensiva (9) e reparti Covid (139).

Trenta in più (4764) i guariti rispetto all’ultimo report provinciale di martedì.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 632 tamponi ed effettuati 460 test per la ricerca antigenica.