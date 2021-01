Forgione: “Fare uno screening con tamponi rapidi nell’isola di Favignana”

“L’esito dei tamponi molecolari comunicato dall’Asp di Trapani,

che segnala la presenza nel nostro Comune di 17 casi di positività nella giornata del 5 gennaio, comprensivi dei 12 censiti nei giorni scorsi a Marettimo, evidenzia un crescente numero di persone affette da Covid 19 nel nostro arcipelago.

Motivo per cui, come Amministrazione, abbiamo ritenuto necessario fare

richiesta di un intervento tempestivo da parte dell’Asp di Trapani

attraverso una giornata di screening con tamponi rapidi sull’isola di

Favignana, al fine di arginare al più presto il rischio di diffusione

del contagio, più elevato nel nostro territorio per la condizione di

insularità”.

La richiesta, sottoscritta dal sindaco di Favignana Francesco Forgione e dall’assessora alla Sanità Dafne Borgia, come si legge in una nota ufficiale, è stata già inoltrata al responsabile del Servizio di Sanità pubblica epidemiologica e Medicina preventiva dell’Asp di Trapani

Gaspare Canzoneri e, per conoscenza, al responsabile dell’U.O.

Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale Mario Minore e al

Commissario straordinario Paolo Zappalà che domani 7 gennaio, su invito del sindaco sarà presente sull’isola di Favignana.