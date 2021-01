Lo Curto (Udc): “Avviare una campagna di screening prima dell’inizio delle lezioni”

Alla vigilia della riapertura delle scuole siciliane interviene la deputata marsalese Eleonora Lo Curto.

“Si avvii immediatamente una campagna di screening che coinvolga studenti del primo ciclo dell’Istruzione e il personale docente e non docente di tutte le scuole siciliane. Prima della ripresa delle lezioni, dopo il periodo delle feste, è indispensabile che tutta la popolazione scolastica venga sottoposta al test sul Covid-19.

Faccio appello al governo della Regione affinché tale screening possa essere fatto in maniera massiva e rapida con la modalità drive in. Ho già riscontrato la disponibilità dell’Asp di Trapani che, con il commissario Paolo Zappalà è il coordinatore della task force per la campagna di vaccinazione Mario Minore, è pronta per sottoporre al test studenti e personale scolastico. Invito gli assessori alla Salute ed all’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto Lagalla, ad attivarsi con tutte le Asp siciliane e con l’Ufficio scolastico regionale per far sì che la salute degli studenti e di chi gravita nella scuola sia posta come prioritaria per impedire la diffusione del virus in un momento topico che coincide con la ripresa delle lezioni, visto, purtroppo, il drammatico dato che vede la Sicilia conquistare il terzo posto tra le regioni con il più alto numero di contagi. Auspico, infine, che il governo Musumeci in accordo con i Sindaci dispongano un piano per il trasporto degli studenti del secondo ciclo dell’Istruzione che eviti gli assembramenti sui mezzi di trasporto pubblici e privati”.