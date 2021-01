Marsala, il sindaco Grillo subordina l’apertura delle scuole ad uno screening della popolazione scolastica

Con una nota sul suo profilo social e sull’aumento dei casi di contagio da Covid, il sindaco di Marsala prende una netta posizione in vista delle riapertura delle scuole.

“Oggi 6 gennaio, alla luce del dato preoccupante che vede Marsala al primo posto tra le città con maggiori positivi in provincia di Trapani, ho inviato una nota al governo regionale con la quale ho fatto presente che ritengo opportuno, in via cautelativa, effettuare uno screening della popolazione scolastica prima della riapertura delle scuole.

Nella nota ho inoltre affermato che sono disposto a prendermi la responsabilità di subordinare l’apertura delle scuole di Marsala allo svolgimento del suddetto screening.

Il governo regionale ha stabilito con una direttiva che i sindaci possono predisporre la chiusura delle scuole ma solo dopo essersi raccordati con lo stesso Governo regionale e sentita l’Asp. Per tale ragione, nella nota, ho invitato il governo regionale a fornirmi una risposta quanto più celere possibile sul da farsi”.