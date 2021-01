Marsala, riaprono gli asili nido con utenza ridotta

Da giovedì, 7 gennaio, gli asili nido di Sappusi, Amabilina e Contrada Sant’Anna riapriranno i battenti. Lo faranno però con la presenza di un numero limitato di persone all’interno delle strutture.

Questa la decisione presa nel corso dell’incontro tenutosi ieri al Palazzo Municipale e al quale hanno preso parte il Direttore dell’Istituzione “Marsala Schola” Maria Celona, il Segretario generale Andrea Giacalone, il dirigente dell’ufficio tecnico, Pier Benedetto Mezzapelle e i rappresentanti delle Cooperativa “Le Garderie” che gestisce gli Asili Nido.

“In attesa di effettuare dei lavori non più differibili per ottenere il certificato di prevenzione incendi, di comune accordo, si è deciso di riaprire gli Asili Nido limitando però la presenza di bambini e assistenti a sole 30 unità per struttura – sottolinea l’Assessore alla pubblica istruzione Antonella Coppola. E’ per adesso l’unica soluzione possibile. Ci rammarichiamo per i disagi arrecati all’utenza ma è una situazione che abbiamo ereditato e alla quale cercheremo di ovviare nel più breve tempo possibile”.

Intanto con un avviso pubblico l’Istituzione “Marsala Schola” porta a conoscenza degli utenti della decisione presa, facendo presente che le turnazioni d’accesso agli Asili saranno comunicate agli stessi fruitori direttamente dai gestori delle tre strutture che accolgono i bimbi da 0 a 3 anni.