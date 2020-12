Sostegni Covid ed emergenze, il Comune di Marsala promuove il progetto “Tendi la Mano”

E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Marsala l’avviso Pubblico del Progetto “TENDI LA MANO”. Si tratta di una iniziativa promossa dal sindaco Massimo Grillo ed è finalizzata alla presentazione di manifestazioni di interesse rivolte agli Enti del Terzo Settore, alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione, attraverso Idee-Progetto condivise, di interventi di sostegno alla cittadinanza a seguito dell’emergenza Covid19 e di interventi di pronto intervento in occasione di calamità ed emergenze locali, nel quadro di Convenzioni ai sensi dell’art. 56 dlgs 117 del 2017. Il tutto verrà coordinato da un’apposita Cabina di Regia all’uopo costituita.

Gli interessati possono presentare una o più Idee-Progetto per offrire un sostegno alle persone e ai nuclei familiari maggiormente colpiti dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19 e non coperti, in toto o in parte, da specifici programmi di aiuto. Nell’elenco sono ricomprese persone che abbiano perso recentemente il posto di lavoro o che abbiano subito danni all’attività professionale o commerciale; nuclei familiari all’interno dei quali uno o più componenti abbiano subito traumi o danni socialmente rilevanti con riflessi sul lavoro, sullo studio o sulla tenuta psicofisica e che non abbiano mezzi o strumenti per affrontarne le conseguenze. Ancora, cittadini stranieri, singoli o con nucleo familiare, che abbiano visto peggiorare la propria condizione socio-economica e che per questo motivo rischiano l’arretramento del proprio processo di integrazione; soggetti anziani ai quali la crisi epidemiologica abbia fatto aumentare i rischi di isolamento e di emarginazione.

I temi proposti hanno soltanto valore indicativo, suscettibili – come sono – di ulteriori estensioni e articolazioni, pure nella conferma dell’indirizzo e della cornice generale all’interno dei quali il Comune intende muoversi.

Gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni e le Organizzazioni di Volontario interessate devono indicare il numero dei Volontari e delle eventuali figure professionali specialistiche (assistenti sociali-educatori-psicologi-tutor eccetera) destinati alla realizzazione dell’Idea-Progetto. Al termine di questa prima fase preliminare, verranno selezionate una o più IdeeProgetto, che verranno ammesse alla seconda fase di co-progettazione con il Comune di Marsala – Settore Servizi alla Persona.

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli Enti del Terzo Settore: Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato in forma singola o associata – anche in collaborazione con Enti Ecclesiastici o Parrocchie locali – in possesso dei seguenti requisiti: – iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana; – iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Siciliana; – iscrizione nel Registro delle associazioni di Promozione Sociale; – iscrizione negli albi degli Enti del Terzo settore; – esperienza di almeno due anni (24 mesi) alla data di presentazione della domanda.

I soggetti interessanti dovranno presentare la manifestazione d’interesse al Dirigente Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali del Comune di Marsala – Via Garibaldi Comune di Marsala nel termine perentorio delle ore 12 del giorno 22 gennaio 2021 con le seguenti modalità: a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo Comune di Marsala Via Garibaldi 91025 Marsala TP o brevi manu all’ufficio di protocollo generale del Comune di Marsala sito in via Garibaldi Marsala.