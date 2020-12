Trapani: si insedia la Segreteria del PD, sul tavolo diversi progetti per la Città

Ieri sera ha avuto luogo, in linea con le norme anti Covid su piattaforma digitale, la riunione di insediamento della Segreteria del Partito Democratico di Trapani.

Presente al completo la rappresentanza delle Consigliere iscritte al PD, Genco, Passalacqua, Patti e Tranchida nonché l’assessore Pellegrino, il Segretario Rallo e la Segreteria tutta con Barbara, D’Amico, Genova, Giordano, Li Causi, Palazzolo, Tarantino e Valenti.

E’ stata compiuta una disamina dei più importanti progetti in corso di realizzazione da parte della Amministrazione cittadina e l’assessore Pellegrino si è soffermato sulle progettualità relative all’ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Trapani e, in particolare, alla realizzazione del “sottopasso ferroviario di via Marsala”. Vitali infrastrutture sui quali gli esponenti regionali e nazionali del Partito Democratico hanno puntato, anche in tempi recenti, per rendere Trapani maggiormente connessa e raggiungibile.

Dall’utile confronto, è emersa una grande sinergia ed un più che proficuo stimolo tra i componenti della Segreteria e gli esponenti della maggioranza consiliare e dell’Amministrazione che non potrà che arrecare beneficio all’azione politica del Partito Democratico in favore del territorio.