“Marsala più sicura”, il Consigliere Pugliese chiede maggiore attenzione in Città

“Marsala deve essere una città più sicura” è l’allarme lanciato da un gruppo di cittadini, commercianti imprenditori al consigliere comunale Lele Pugliese dopo gli ultimi fatti di cronaca avvenuti in città.

Furti ai danni di negozianti e farmacie anche in ore diurne, unitamente ad altri furti ai danni di privati cittadini fermati in strada da malviventi non consentono più di vivere la città in maniera serena. E’ una cosa su cui porre massima attenzione, e prendere i giusti provvedimenti”, fa sapere il gruppo di cittadini ed esercenti di Marsala. Il consigliere Pugliese condividendo le preoccupazioni dei cittadini ha accolto la richiesta ed ha organizzato un incontro tra una delegazione e il sindaco Massimo Grillo per portare alla sua conoscenza la preoccupazione che c’è in città per i fatti di microcriminalità. “Abbiamo bisogno di sentirci più sicuri in città, non basta porre l’attenzione sul decoro urbano – ha affermato l’esponente di maggioranza -. Ma dobbiamo renderci conto che episodi come quelli accaduti nelle ultime settimane creano ancora di più uno stato di ansia e preoccupazione per cittadini e commercianti danneggiando ancora di più il tessuto economico e sociale di Marsala, già fortemente compromesso dalla crisi generata dall’emergenza sanitaria”.

L’ Amministrazione ha ribadito che il lavoro svolto dalle forze dell’ordine presenti sul territorio per fronteggiare tale situazione è già notevole, ma che non smetterà di chiedere di potenziare gli organici delle forze di polizia affinché Marsala torni ad essere una città più sicura.