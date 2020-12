Coronavirus: con più tamponi risalgono i contagi, in Sicilia +1.084

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 16.202 (ieri 11.212) per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 2.083.689 contagiati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 30 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 575 (ieri erano 659), per un totale di 73.604 morti dall’inizio dell’epidemia. I guariti in Italia sono complessivamente 1.445.690 (+19.960). I casi attualmente positivi sono 564.395 (-4.333), di cui 23.566 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva sono 2.528. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 169.054. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è ancora il Veneto con 2.986 casi, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna.

In totale sono 2.083.689 i casi di Coronavirus in Italia.

In Sicilia invece, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.084 e il totale da inizio epidemia sale così a 92.345.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.497. Attualmente positive sono 33.387 persone (- 22). I nuovi decessi sono 29, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.381.

I guariti ammontano invece a 56.577, +1.077 rispetto a ieri. Degli attuali positivi, 1.085 pazienti sono ricoverati con sintomi, 166 persone sono in terapia intensiva (-3).