Droga, circolazione e norme anti Covid: a Mazara controlli a tappeto dei Carabinieri

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo continuano ad eseguire numerosi controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere nonché al rispetto della recente normativa di contrasto alla diffusione del virus covid-19.

Durante l’ultimo servizio coordinato, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, i militari dell’Arma hanno segnalato due soggetti, il 28enne L.N. e il 23enne B.A. per detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo crack per uso personale e denunciato a piede libero per detenzione e traffico di stupefacenti il 30enne V.A. trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, foglie e semi della stessa sostanza oltreché bilancini di precisione ed altri materiali atti al confezionamento di sostanza destinata successivamente ad essere immessa illegalmente in commercio. È stato inoltre deferito il 33enne B.P. per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere poiché, dopo essere stato perquisito, gli è stato sequestrato un coltello a serramanico con punta acuminata e della lunghezza complessiva di 16,5 cm.

Nel corso delle operazioni di polizia i Carabinieri hanno identificato 88 soggetti e controllato 64 veicoli elevando numerose sanzioni previste dal Codice della Strada per un totale di 1300 euro circa che hanno portato, in alcuni casi alla denuncia di chi è stato sorpreso alla guida con un tasso superiore ai limiti consentiti dalla legge e al deferimento per guida senza patente reiterata nel biennio.

Forte altresì l’attenzione rivolta al rispetto delle norme in materia di contrasto all’attuale situazione epidemiologica che ha portato nei giorni scorsi a molteplici sanzioni amministrative di cui 8 nei confronti di soggetti assembrati di fronte ad un bar senza indossare i previsti dispositivi di protezione e senza mantenere le distanze utili ad evitare la trasmissione virale.

Nei giorni che seguiranno continueranno ad essere intensificati i controlli operati dai militari dell’Arma del Comando Provinciale di Trapani al fine di garantire che il periodo di festa trascorra in sicurezza tutelando la salute e l’incolumità della cittadinanza.