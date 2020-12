Coronavirus, 14.522 nuovi positivi in Italia, 932 in Sicilia

Sono 14.522 i nuovi positivi in Italia, secondo l’ultimo rapporto giornaliero del Ministero della Salute. Alla luce degli oltre 20 mila guariti e dei 553 deceduti nelle ultime 24 ore, il totale degli attuali positivi scende a 598.816. E’ ancora il Veneto la regione che fa registrare il maggior numero di nuovi contagi (+3.357), davanti a Lombardia (2.153) ed Emilia Romagna (1.129).

In Sicilia i nuovi positivi sono 932, con 10 decessi e 800 guarigioni. Complessivamente, i soggetti attualmente affetti da Coronavirus sono 33.614, distribuiti tra ricoveri ospedalieri (1.204) e isolamenti domiciliari che restano in attesa di negativizzazione (32.410). Si attesta sui 176 casi il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre 1.028 sono in degenza presso i reparti Covid.

Per quanto riguarda le nove province dell’isola, si sono registrati 85 casi in più a Trapani, 150 a Palermo, 37 ad Agrigento, 66 a Caltanissetta, 30 ad Enna, 32 a Ragusa, 53 a Siracusa, 238 a Catania, 241 a Messina.