Coronavirus nel trapanese: 1707 gli attuali positivi, 117 i ricoverati

Sono 1707 i positivi in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. Di seguito, la ripartizione dei 24 Comuni della provincia: Alcamo 149, Buseto Palizzolo 4, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 25, Castellammare del Golfo 15, Castelvetrano 130, Custonaci 21, Erice 84, Favignana 8, Gibellina 21, Marsala 258, Mazara del Vallo 333, Paceco 33, Pantelleria 6, Partanna 46, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 27, Santa Ninfa 22, Trapani 454, Valderice 44, Vita 2, San Vito Lo Capo 18, Petrosino 18. Sono 111 i deceduti dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, mentre sale a 3759 il dato dei guariti. I soggetti ricoverati in ospedale sono 117, di cui 11 in terapia intensiva, 106 presso i reparti Covid. Sono 1590 i positivi in isolamento domiciliare obbligato in attesa di negativizzazione. Nelle ultime 24 ore, i tamponi processati sono stati 451, mentre i test per la ricerca dell’antigene sono stati 280.