Coronavirus: in Italia 13.318 casi e 628 deceduti. In Sicilia 894 nuovi positivi

Sono 13.318 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10.872) per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 1.977.370 casi. È quanto emerge dal bollettino di oggi, 22 dicembre, diramato dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese.

Nell’ultima giornata i decessi per Covid sono stati 628, mentre ieri ne erano 415, per un totale di 69.842 morti dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono invece complessivamente 1.301.573 (oggi +20.315). I casi attualmente positivi sono 605.955. Di questi, 29.948 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 2.687 quelli in terapia intensiva. In totale i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 166.205. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguito da Lazio ed Emilia Romagna.

Sono 894 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 669) a fronte di 8.689 tamponi (ieri 6.216), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 10,28%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -411, in diminuzione (-431) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 20 casi. Sono sono i guariti, in aumento (660) rispetto ai 623 di ieri, mentre si registrano 22 decessi, a differenza delle 26 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 176 (ieri erano 181); i ricoverati con sintomi sono 1059 (ieri 1.086), mentre sono 32.257 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 32.636.

Il totale dei positivi si attesta a 33.492 casi, i guariti attualmente sono 50.397, mentre 2.203 è il numero delle vittime ad oggi.