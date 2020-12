Spostamenti Natale, ecco il modulo di autocertificazione

Le nuove misure restrittive in vista del Natale, comporterà lo stop spostamenti e quindi l’Italia diventerà tutta zona rossa, dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 gennaio e il 5 e 6. Zona arancione invece, dal 28 al 30 dicembre e il solo 4 gennaio. Da oggi invece stop allo spostamento tra regioni. Ci sono delle deroghe, ovvero ci si potrà spostare per andare a festeggiare il Natale dai parenti più prossimi, ma solo in due più gli eventuali minori di anni 14. Per tali motivi torna l’autocertificazione da esibire alle Forze dell’Ordine.

