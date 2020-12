Coronavirus: in Italia e in Sicilia meno casi la domenica, ma cresce il tasso positività

Nuovi dati dell’emergenza Coronavirus sono stati diffusi dal ministero della Salute in Italia. Sono 10.872, +0,6% rispetto al giorno prima (ieri erano +15.104), mentre i decessi odierni sono 415, +0,6% (ieri +352), per un totale di 69.214 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono 1.281.258 complessivamente: 19.632.

Gli attuali positivi sono in totale 613.582, pari a -9.178 rispetto a ieri, -1,5% (ieri erano +2.594). La flessione degli attuali positivi di oggi dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I tamponi effettuati sono stati 87.889, ovvero 49.531 in meno rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività è del 12,4% vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 12 sono risultati positivi; ieri era dell’11%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, ma fronte di molti meno tamponi. Ogni lunedì il numero di test è il più basso di tutta la settimana, perché si riferisce alle analisi della domenica che sono in quantità inferiore in confronto a quelle infrasettimanali e del sabato.

In Sicilia invece, meno casi rispetto a ieri, ma con un numero minore di tamponi processati: sono 669 i nuovi contagi al Coronavirus individuati in Sicilia su 6.216 test (10,7% il tasso di positività, ieri era dell’11,4%). Restano in leggero aumento i posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari passano da 1.075 a 1.081 (+6), mentre le terapie intensive diventano 181 (+3) con ben 16 nuovi ingressi. Sono 26 le vittime nelle ultime 24 ore.

I guariti e i dimessi sono invece 623, dunque gli attuali positivi rispetto a ieri sono venti in più: 33.903 in totale. Di questi 32.636 in isolamento domiciliare.